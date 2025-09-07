तिरला थाना अंतर्गत सेमलीपुरा गाँव में एक पिकअप ट्रक का नदी के तेज बहाव में बहते हुए वीडियो सामने आया है, वीडियो में ट्रक को पुलिया पर से तेज बहाव वाली नदी में फिसलते हुए देखा जा सकता है. ट्रक में सीमेंट, खाद और लोहे से भरा सामान था. एमपी के दिलावरा नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था. जिसके कारण ट्रक बेकाबू हो गया और बह गया. ड्राईवर पहाड़ सिंह और तीन यात्री - मानसिंह, पोपड़िया और गुलाब शाम लगभग 6:30 बजे नदी पार कर रहे थे, तभी पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया. तेज़ बहाव के बावजूद, चारों यात्री बहादुरी से लगभग 50 फीट गहरे पानी में तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे. लोकल लोग मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तेज़ बहाव के कारण ट्रक को निकालना बेहद मुश्किल हो गया. ट्रक पानी के बहाव में बहा गया. यह भी पढ़ें: Truck Swept Away in Flooded River: ओडिशा में सफ़ाई नदी में बाढ़ के दौरान ट्रक बहा, ड्राइवर लापता, हेल्पर को बचाया गया

एमपी के धार में सीमेंट, खाद और लोहे से लदा पिकअप ट्रक नदी बहा

MP के धार जिले के तिरला थाना अंतर्गत सेमलीपूरा में दिलावरा नदी के ऊपर बनी रपट के ऊपर से पिकअप वाहन नदी में बह गया। आपको बता दें कि इस मार्ग पर नदी के दोनों और कोई संकेत तक नहीं लगे थे जिसके कारण पिकअप वाहन के चालक को अंदाजा नहीं था कि पुलिया पर कितना पानी है । pic.twitter.com/bjPGwjYxR7 — Gagandeep Singh (@GagandeepNews) September 6, 2025

