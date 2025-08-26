Truck Swept Away in Flooded River: ओडिशा में सफ़ाई नदी में बाढ़ के दौरान ट्रक बहा, ड्राइवर लापता, हेल्पर को बचाया गया
पानी में बही ट्रक (Photo: X|@barik_surendra)

सुंदरगढ़ (ओडिशा), 26 अगस्त: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के सहजबहाल क्षेत्र में एक ट्रेलर ट्रक तेज़ बाढ़ के पानी की चपेट में आकर सफाई नदी में बह गया. यह हादसा तब हुआ जब ट्रक चालक ने भारी बारिश के कारण उफनती नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश की. पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, घटना के समय नदी में पानी का बहाव बेहद तेज़ था. इसके बावजूद ट्रक चालक ने जोखिम उठाते हुए पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन वाहन संतुलन खो बैठा और नदी में बह गया. ट्रक में सवार चालक की पहचान सुजीत आइंद के रूप में हुई है, जो इस हादसे के बाद से लापता है. वहीं, खलासी अविनाश बराला को स्थानीय लोगों ने तुरंत बचा लिया. यह भी पढ़ें: Raipur Truck Accident: रायपुर में भीषण सड़क हादसा! ट्रक खारुन नदी में जा गिरा, नशे में था गाड़ी का ड्राइवर, एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने; VIDEO

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और लापता चालक की तलाश के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक जानकारी चालक के मिलने को लेकर सामने नहीं आई है.

ओडिशा में सफ़ाई नदी में बाढ़ के दौरान ट्रक बहा

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से बाढ़ के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने और अनावश्यक रूप से जोखिम न लेने की अपील की है. क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी-नालों में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है.