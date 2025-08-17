Raipur Truck Accident: रायपुर में भीषण सड़क हादसा! ट्रक खारुन नदी में जा गिरा, नशे में था गाड़ी का ड्राइवर, एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@RkhulasaC)

रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर एक ट्रक महादेव घाट इलाके के खारुन नदी में ही गिर गया. अमलेश्वर से रायपुर की तरफ आ रहा तेज रफ्तार हाइवा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सीधे खारुन नदी में गिर गया.गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.नदी में गिरने से पहले ट्रक घाट के पास बने एक पान ठेले से जा टकराया. उस वक्त ठेले पर कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन समय रहते सभी किनारे हट गए, जिससे बड़ी त्रासदी टल गई. मौजूद लोगों का कहना है कि ट्रक चालक नशे में था और जिसके कारण उसका ट्रक से नियंत्रण छूट गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @RkhulasaC नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

ट्रक नदी में गिरा

नशे में था ड्राइवर

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के समय ट्रक चालक नशे में था और उसी वजह से उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया. लोगों का कहना है कि अगर ट्रक थोड़ी सी दूसरी दिशा में मुड़ जाता, तो कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे.घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने भारी वाहनों की गति पर नियंत्रण रखने और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचीं. क्रेन बुलाकर नदी में गिरे ट्रक को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.