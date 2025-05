पेरिस में कोर्टहाउस के पास अपहरण की एक खौफनाक कोशिश सामने आई, जहां किम कार्दशियन 2016 में हुई डकैती के मामले में गवाही दे रही थीं. पेमियम के सीईओ पियरे नोइज़ात की बेटी और पोते को दिनदहाड़े एक नकाबपोश गिरोह ने निशाना बनाया. चौंकाने वाले वीडियो में महिला मदद के लिए रोती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बच्चे का पिता उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, और कई वार सह रहा है. हमलावरों ने उसे जबरन वैन में डालने की कोशिश की, लेकिन एक राहगीर ने आग बुझाने वाले यंत्र से बीच-बचाव किया, जिससे हमलावर डरकर भाग गए. फ्रांस के अभियोक्ता कार्यालय ने संगठित गिरोह की हरकतों की जांच शुरू की, जिसमें अपहरण की कोशिश, हथियारों से हिंसा को बढ़ावा देना और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया. परेशान करने वाला फुटेज वायरल हो गया है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा और टार्गेट हमलों को लेकर व्यापक चिंता पैदा हो गई है. यह भी पढ़ें: Kidnapping in Nashik: लव मैरिज के बाद पत्नी पहुंची मायके, पति ने दोस्तों के साथ मिलकर किया किडनैप, नाशिक की चौंकानेवाली घटना से लोग हैरान (Watch Video)

NEW: Masked gang tries kidnapping the daughter of a cryptocurrency exchange founder, husband refuses to let go of her as he repeatedly gets hit in the head.

This guy is a beast.

The incident unfolded in Paris, France.

According to local reports, the woman is related to… pic.twitter.com/GvnIqgMfec

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 15, 2025