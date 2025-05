उत्तर प्रदेश के औरैया में एक अजीबोगरीब अपहरण का मामला सामने आया है, जहां एक बेटे को अपने ही पिता का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह घटना तब प्रकाश में आई जब डायल 112 पर एक संकटपूर्ण कॉल की गई, जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार से रविंदर के अपहरण की सूचना दी गई. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि रविंदर का बेटा आदेश यादव, उसका भाई नवीन यादव और रिश्तेदार अंकित इस अपराध में शामिल थे. पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने पुष्टि की कि पीड़ित पर तीनों ने हमला किया था, और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों ने पिता और अपहरणकर्ता दोनों को खोजने में कामयाबी हासिल की, जिससे न्याय सुनिश्चित हुआ. यह भी पढ़ें: Muzaffarnagar: पत्नी ने पति को फोन पर युवती से बात करते हुए पकड़ा, कथित गर्लफ्रेंड के बाल खींचकर पीटा (देखें वीडियो)

Auraiya, Uttar Pradesh: Police uncovered a kidnapping case involving a son abducting his father. The incident was reported through dial 112, leading the police to discover that the kidnapper was the victim’s own son. Following instructions from the Superintendent of Police,… pic.twitter.com/tKAhUnMIjE

