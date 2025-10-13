Saint Premananda Maharaj Health Update: संत प्रेमानंद महाराज इन दिनों अस्वस्थ हैं. वह पिछले कुछ समय से किडनी की बीमारी (Kidney Disease) से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है. देशभर में उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है. इसी बीच, प्रयागराज (Prayagraj News) के एक मुस्लिम युवक सूफियान इलाहाबादी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह मदीना (Medina) की पवित्र धरती से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगता नजर आ रहा है. वीडियो में सूफियान कह रहा है, "प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छे इंसान हैं. अल्लाह उन्हें जल्द स्वस्थ करे."

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को भारत की गंगा-जमुनी तहजीब (Ganga-Jamuni Tehzeeb) का प्रतीक बता रहे हैं और युवक की तारीफ कर रहे हैं.

ये भी पढें: Premanand Maharaj Health Update: संत प्रेमानंद महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ, आश्रम ने अफवाहों का किया खंडन

मदीना से प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवक ने मांगी दुआ

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)