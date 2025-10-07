उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने चौंकाने वाला दावा किया है. मेराज नाम के व्यक्ति ने दावा किया है कि उनकी पत्नी नसीमुन रात में नागिन बन जाती है और मुझे काटने को दौड़ती है. व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में जाकर डीएम से मदद की गुहार लगाई है. समाधान दिवस के दौरान मेराज ने ज़िलाधिकारी को अपनी परेशानी बताते हुए कहा, "साहब, मेरी पत्नी रात में नागिन बन जाती है और मुझे डराती है." यह भी पढ़ें: Kanpur: वर्दी का रौब! छात्र को सब इंस्पेक्टर ने जमकर जड़े थप्पड़, मारी लात, कानपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

मेरी पत्नी रात में नागिन बन जाती है

