Kanpur: वर्दी का रौब! छात्र को सब इंस्पेक्टर ने जमकर जड़े थप्पड़, मारी लात, कानपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

कानपुर, उत्तर प्रदेश: पुलिस (Police) की आम लोगों पर दादागिरी और उनके साथ मारपीट की कई घटनाएं सामने आती है. कई बार ये घटनाएं दबा दी जाती है तो कई बार इसके वीडियो सामने आ जाते है. ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है.जहांपर एक सब इंस्पेक्टर ( Sub-Inspector) ने बेरहमी से एक छात्र (Student) के साथ मारपीट की, उसे गालियां दी और उसे लात मारी. इस छात्र का कसूर केवल इतना था की इसने ओवरस्पीड बाइक चलाई और इसके बाद जब गाड़ियों की चेकिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर ने इसे रोकने की कोशिश की तो ये नहीं रुका और इसके बाद इसे पुलिस ने पकड़ लिया और इसको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे. बताया जा रहा है ओवरस्पीड के बाद छात्र के साथ मारपीट करने का उसने विरोध किया.

छात्र के साथ सब इंस्पेक्टर ने की मारपीट

This is UP police sub-inspector Amit Tripathi, posted in #Kanpur. His style of resolving a complaint - a slap to the face and kick to the complainant's abdomen. His fluency with abuses matches the department standards. pic.twitter.com/KdZh2XClcL — Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 6, 2025

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है की ये किदवईनगर पुलिस स्टेशन (Kidwai Nagar Police Station) में चौकी प्रभारी अमित त्रिपाठी है. पीड़ित छात्र का नाम अक्षय प्रताप सिंह है. बताया जा रहा है की वह अपने दोस्त अभिषेक दुबे के साथ किसी काम से किदवईनगर आया था. इस दौरान सब इंस्पेक्टर अमित त्रिपाठी और बाकी के पुलिस कर्मी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे. जब इन्होने अक्षय को तेज रफ़्तार बाइक चलाते हुए देखा तो इन्होने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने बाइक नहीं रोकी. इसके बाद पुलिस कर्मियों ने बाइक का पीछा कर उसे पकड़ा और पुलिस चौकी ले आएं. इस दौरान जब सब इंस्पेक्टर के घसीटने का अक्षय ने विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई. इसके बाद एक दुसरे पुलिस कर्मी ने भी उसकी पिटाई. इस समय पीड़ित का दोस्त उसका वीडियो (Video) बना रहा था और पुलिस सब इंस्पेक्टर कह रहे थे, हां बनाओं वीडियो.

पुलिस सब इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद उन्हें सीनियर अधिकारियों की ओर से लाइन हाजिर किया गया है. इस घटना की जांच करने की बात कही गई है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर रोष जताया है.