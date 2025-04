एक वेबसाइट, "www.lpggasvitrakchayan.com", पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से एलपीजी डीलरशिप देने का दावा कर रही है. पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि फर्जी वेबसाइट "www.lpggasvitarakchayan.in" का लेआउट मूल वेबसाइट - www.lpgvitarakchayan.in और www.petrolpumpdealerchayan.in से मिलता-जुलता है. हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक ने खुलासा किया कि तथाकथित वेबसाइट फर्जी है. अपने पोस्ट में पीआईबी ने लोगों से ऐसी वेबसाइटों पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करने को कहा. इसने लोगों से तेल विपणन कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने को कहा. यह भी पढ़ें: Fact Check: 'नोटबुक सेलिब्रेशन' के लिए दिग्वेश राठी को देना होगा 50 लाख रुपये का जुर्माना? यहां जानें पूरी सच्चाई

Fake Website Alert 🚨

A website claims to offer LPG dealership on behalf of PSU Oil Marketing Companies#PIBFactCheck

❌ This website is #Fake

❌ Do not share your sensitive personal or financial information on such websites.

✅ Visit ONLY the official websites of Oil… pic.twitter.com/zE4v2Zgdiw

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 6, 2025