Vande Mataram 150th Anniversary: देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है. यह एक ऐसा गीत है जिसने कई पीढ़ियों को एकजुट होने, आगे बढ़ने और राष्ट्र की भावना का जश्न मनाने के लिए प्रेरित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि यदि देशभक्ति शब्द से परे एक भावना है, तो वंदे मातरम गीत जो उस भावना को मूर्त रूप देता है.

