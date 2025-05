Turkey on Kashmir Issue: तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर दखल देने की कोशिश की है. उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान कश्मीर पर "विस्तृत बातचीत" की बात कही है. एर्दोगन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर संतुलित रवैया अपनाकर समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी से मानवाधिकार आधारित समाधान की उम्मीद जताई. एर्दोगन ने कहा, ''अगर जरूरत पड़ी तो तुर्की मध्यस्थता के लिए तैयार है.''

एर्दोगन का यह बयान भारत में तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दे रहा है. भारत पहले भी कह चुका है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती.

