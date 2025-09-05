Ajmer Ganesh Pandal Theft: राजस्थान (Rajasthan News) के अजमेर में रामनगर के पंचोली चौराहा (Pancholi Square) स्थित गणेश पंडाल में चोरी की घटना सामने आई है. सीसीटीवी फुटेज में एक युवक गणपति की मूर्ति से चांदी का हार और झुमके चुराते हुए दिखाई दे रहा है. आयोजकों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है. अपराधियों ने पंडाल के सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) और लाइटें भी तोड़ दीं, ताकि उनकी पहचान न हो सके. इस घटना के बाद स्थानीय लोग त्योहारी सीजन में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए हैं. पुलिस ने कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है.

अजमेर में गणेश पंडाल से चोरी

