Punjab School Holiday: पंजाब में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. भारी बारिश (Punjab Rain Alert) और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए राज्य सरकार (Punjab Govt) ने एक बड़ा फैसला लिया है. पंजाब के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियां (School Holiday News) अब 3 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई हैं. शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है. उन्होंने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे सुरक्षा को प्राथमिकता दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

पंजाब में बाढ़ (Punjab Flood) के कारण कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं और राहत एवं बचाव कार्य जारी है. ऐसे में सरकार चाहती है कि बच्चे और उनके परिवार सुरक्षित घरों में रहें. यह फैसला पंजाब भर के सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर लागू होगा.

बाढ़ के कारण 3 सितंबर तक स्कूलों की छुट्टी

ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍:ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਏਡਿਡ /ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | 🙏 ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ… — Harjot Singh Bains (@harjotbains) August 31, 2025

