Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच (India vs Pakistan) को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कनॉट प्लेस (Connaught Place) में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाए और मैच कराने के फैसले का विरोध किया. प्रदर्शनकारियों (Congress Supporter) का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेलना उचित नहीं है, क्योंकि इससे गलत संदेश जाता है. आप कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच रोक दिए जाएं.

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच हमेशा चर्चा में रहता है और इस बार राजनीतिक रंग भी देखने को मिला. सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था.

ये भी पढें: India vs Pakistan 6th Match, Asia Cup 2025 Live Score Update: पाकिस्तान की टीम को लगा दूसरा बड़ा झटका, मोहम्मद हारिस लौटे पवेलियन

भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

#WATCH | Delhi | Congress leader Abhishek Dutt holds protests against the India-Pakistan match to be held in Dubai today pic.twitter.com/TJbopKJuTy — ANI (@ANI) September 14, 2025

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर AAP ने केंद्र पर साधा निशाना

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)