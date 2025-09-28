Nuh Violence: हरियाणा के नूंह जिले के इंदाना गांव में चोर पकड़ने गई पुलिस टीम (Nuh Police Team Attack) पर हमला हुआ है. जानकारी के अनुसार, पुलिस चोरी के वाहन नेटवर्क (Fake Vehicle Network) से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी, तभी दंगाइयों ने गोलीबारी और पथराव किया. हमले में चार-पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए. घटना के बाद तीन महिलाओं समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया गया. मुख्य आरोपी, पूर्व जिला पार्षद आजाद (Former District Councilor Azad) की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं.

जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र राणा (DM Jitendra Rana) ने बताया कि यह पूरा मामला पंजाब से चोरी के वाहनों को लाकर नकली दस्तावेजो के आधार पर बेचे जाने से जुड़ा है. पुलिस अब इस नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.

हरियाणा के नूंह में चोर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला

पंजाब से चुराए गए गाड़ियों हेराफेरी से जुड़ी है घटना

VIDEO | Nuh, Haryana: Jitendra Rana, DSP Punhana says, "The operation was linked to a vehicle brought from Punjab and sold under fake names and documents. A joint raid was conducted by the Tawadu and Punhana CIA staff. The accused have been identified as Azad , Shahid , and… pic.twitter.com/zApSWnAqaN — Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2025

