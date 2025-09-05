Jhansi Pitbull Attack: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक पालतू पिटबुल ने अचानक हेमलता नाम की महिला पर हमला कर दिया. यह घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मसीहागंज चौकी क्षेत्र की है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पिटबुल ने महिला का हाथ अपने जबड़ों में जकड़ लिया और महिला डर और दर्द से चीखती रही. घर के मालिक ने पीछे से आकर महिला को बचाया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद ही महिला का हाथ कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया जा सका. हेमलता ने बताया कि वह अपनी सहेली के घर सामान का लेन-देन करने आई थीं, तभी यह हमला हुआ. बेटी सलोनी ने कहा कि गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आईं.
थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है.
ये भी पढें: Jhansi: विशालकाय अजगर ने बकरी को निगला, ग्रामीणों ने पीट पीटकर ली जान, झांसी जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO
पिटबुल ने महिला पर किया जानलेवा हमला
यूपी के झांसी में पड़ोसन के घर मुलाकात करने पहुंची महिला पर पिटबुल डॉग ने किया हमला
◆ हमले में महिला जख़्मी हो गई और उसका इलाज चल रहा है #UPNews #UttarPradesh #Jhansi #Dog #DogAttack pic.twitter.com/GMaMETRxWx
— Khabar Swadesh (@Swadesh_Khabar) September 5, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)