Jhansi Pitbull Attack: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक पालतू पिटबुल ने अचानक हेमलता नाम की महिला पर हमला कर दिया. यह घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मसीहागंज चौकी क्षेत्र की है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पिटबुल ने महिला का हाथ अपने जबड़ों में जकड़ लिया और महिला डर और दर्द से चीखती रही. घर के मालिक ने पीछे से आकर महिला को बचाया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद ही महिला का हाथ कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया जा सका. हेमलता ने बताया कि वह अपनी सहेली के घर सामान का लेन-देन करने आई थीं, तभी यह हमला हुआ. बेटी सलोनी ने कहा कि गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आईं.

थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है.

पिटबुल ने महिला पर किया जानलेवा हमला

