Pakistan: खैबर पख्तूनख्वा के लकी मरवत इलाके में पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि पश्तून पुलिसकर्मियों ने पाक सेना के अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. मौके पर पुलिस वालों ने कहा, “दिमाग खराब है? उधर कश्मीर भेजो, इधर क्या कर रहे हो?” यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह डाला कि आपका डोवरी वाला जनरल भी आ जाए, तब भी कुछ नहीं कर सकते. इस विवाद के बाद इलाके में सेना और पुलिस के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे पाकिस्तान में बगावत जैसे हालात बनने की आशंका जताई जा रही है.

विशेषज्ञ इसे सेना के खिलाफ लोगों के गुस्से और बढ़ती असहमति का संकेत मान रहे हैं.

#BREAKING: Major face-off between Pakistan Army and Pakistani Police breaks out at Laki Marwat of Khyber Pakhtunkhwa. Pashtun Police abuses and taunts Pak Army officers.

“Dimag Kharab Hai. Udhar Kashmir Bejo. Idhar Kya Kar Rahe Ho. Aapka General Bhi Aa Jaye Phir Bhi kuch Nahi… pic.twitter.com/SmOETRdJPX

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 30, 2025