आगरा साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी महिला पहचान और तकनीक बेस्ड धोखे का इस्तेमाल करके सेक्सटॉर्शन और धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के जरिए 15 से अधिक लोगों से लगभग 25 लाख रुपये ठगने के आरोप में ग्वालियर निवासी दुर्गेश सिंह तोमर को गिरफ्तार किया है. तोमर ने पुरुष पीड़ितों से दोस्ती करने के लिए महिलाओं के रूप में फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाए. फिर वह छेड़छाड़ की गई नग्न तस्वीरों और वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर उन्हें ब्लैकमेल करता. उसने धोखाधड़ी को अंजाम देने से पहले झूठी आत्मीयता बनाने और विश्वास हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर लोकप्रिय लाइन "मेले बाबू ने खाना खाया?" जैसे वायरल लाइन का इस्तेमाल किया. यह भी पढ़ें: Mumbai Cyber ​​Fraud: ऑनलाइन सर्च किया 'फीमेल एस्कॉर्ट सर्विस', फिर व्हाट्सएप पर हुई बात; साइबर ठगों ने इंजीनियरिंग छात्र से ठगे 6 लाख रुपये

एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी पीड़ितों को और अधिक धोखा देने के लिए कॉल के दौरान एक महिला की आवाज की नकल करता हुआ दिखाई दे रहा है. तोमर टेलीग्राम समूह भी संचालित करता था, जहां वह फर्जी निवेश योजनाओं पर हाई रिटर्न का वादा करता था, पीड़ितों को बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए राजी करता था. अपराधों में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं.

"Mele babu ne khana khaya?" being used for cyber fraud

UP's Agra police has arrested a man identified as Durgesh who use to change his voice to dupe and honeytrap customers. pic.twitter.com/8VYdX5ImID

