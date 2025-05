राजस्थान के जयपुर में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां हत्या और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी चार कैदियों ने एसएमएस अस्पताल में कथित चिकित्सा जांच के दौरान हिरासत से भागने के लिए पांच पुलिस कांस्टेबलों को 25,000 रुपये की रिश्वत दी. लौटने के बजाय कैदियों ने गर्लफ्रेंड से मुलाकात की, पोहा खाया और शहर के होटलों में आराम किया. दो को एयरपोर्ट रोड पर एक होटल में अपने साथियों के साथ पकड़ा गया; दो अन्य को दूसरे होटल में खाना खाते हुए पाया गया. कथित तौर पर एक के पास ड्रग्स पाया गया. पुलिस ने जब जांच की तो अस्पताल में केवल एक कैदी बचा था. एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने सभी को ट्रैक किया और गिरफ्तार कर लिया. जयपुर पुलिस आयुक्त ने पांच कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया और परिवार के सदस्यों और बिचौलिए सहित कुल 13 लोगों को भागने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह भी पढ़ें: VIDEO: यूपी के मिर्जापुर में मधुमक्खियों का हमला, जंगल विजिट पर गए 54 वन दरोगाओं पर अटैक, 20 घायल, 4 की हालत गंभीर!

