असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य प्रशासन से अनुरोध प्राप्त करने के बाद भारतीय वायु सेना (IAF) ने रविवार, 1 जून को मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन शुरू किया. गुवाहाटी के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी में बाढ़ग्रस्त बोमजीर नदी के बीच में फंसे 14 लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया. मुख्य भूमि से कट जाने के बाद 14 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इस अभियान को Mi-17 हेलीकॉप्टर द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया.

#WATCH | A critical humanitarian assistance and disaster relief mission was launched by the Indian Air Force yesterday, in response to a request received from the state administrations of Assam and Arunachal Pradesh. 14 individuals stranded in the middle of the flooded Bomjir… pic.twitter.com/xlgO2JFIpi

— ANI (@ANI) June 2, 2025