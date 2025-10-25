कहा जा रहा है कि रेलवे द्वारा दिवाली और छठ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. ताकि लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े. लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है. इस वीडियो ने भारतीय रेल यात्रा की हकीकत को सामने ला दिया है. यह वीडियो भीड़भाड़ से भरी अवध असम एक्सप्रेस का है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर एक रिपोर्टर को ट्रेन की खिड़की के पास बैठे एक यात्री से बात करते हुए सुना जा सकता है. यात्री का कहना है कि वह राजस्थान से आ रहा है और पिछले 24 घंटे से ट्रेन में फंसा हुआ है. उसका दावा है कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि वह न हिल-डुल सकता है, न शौचालय जा सकता है. वह आगे बताता है कि उसे पानी पीने में भी डर लग रहा है. क्योंकि ट्रेन में हिलने की जगह तक नहीं बची है. जब रिपोर्टर ने उसे बताया कि सरकार का कहना है यात्री “आरामदायक यात्रा” कर रहे हैं, तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देता है — “हाँ, यह तो बस आराम ही है.” यह भी पढ़ें: VIDEO: दिवाली का गिफ्ट देखकर कर्मचारी हुए गुस्सा, सोनपापड़ी के डिब्बों को कंपनी के गेट पर फेंका, सोनीपत के गन्नौर का वीडियो आया सामने

अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)