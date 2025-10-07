उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बुलंदशहर जिले (Bulandshahr District) के अनूपशहर से एक हैरान करनेवाला मामला सामने आया है. जहांपर एक पड़ोसी ने दुश्मनी निकालने के लिए उसकी दूकान के पास चूहे छोड़ दिए. जिसके कारण लगातर दूकान में चूहों के आने और नुकसान होने के कारण दुकानदार को अपनी दुकान ही बंद करनी पड़ी. बताया जा रहा है की पड़ोसी रोजाना उसकी दूकान के पास पिंजरे में चूहों को पकड़कर छोड़ देता था.हर दिन मिठाईयां, बिस्किट और खाने-पीने का सामान कुतरकर बर्बाद कर दिए जाते थे.लगातार नुकसान झेलते हुए आखिरकार हिरदेश को अपनी मिठाई की दुकान बंद करनी पड़ी. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @spashtvakta_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: छात्रा से की छेड़खानी तो ग्रामीणों ने सिखाया सबक, मनचले का आधा सिर और आधी मूंछ मुंडवा दी, बुलंदशहर का वीडियो आया सामने

पड़ोसी दूकान के पास लाकर छोड़ता था चूहे

