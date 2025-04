Bandra Fire: मुंबई के बांद्रा इलाके से मंगलवार तड़के एक बड़ी आग की खबर सामने आई है. यहां लिंकिंग रोड पर स्थित एक मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था, वहां सुबह करीब 4:10 बजे आग लग गई. राहत की बात ये रही कि अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. आग इमारत के बेसमेंट तक सीमित रही, लेकिन हालात को देखते हुए फायर ब्रिगेड ने इसे लेवल-III की आग घोषित कर दिया. मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां और दूसरी फायरफाइटिंग टीमें आग बुझाने में जुटी हैं. नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

यह दो दिन में मुंबई में दूसरी बड़ी सुबह की आग है. रविवार को भी बल्लार्ड एस्टेट इलाके में ईडी ऑफिस वाली इमारत में भीषण आग लगी थी.

ये भी पढें: Man Harasses Woman: मुंबई के बांद्रा सिग्नल पर शर्टलेस शख्स ने महिला पर की अभद्र टिप्पणी, जांघ पकड़ी और ऑटो के सामने थूका (देखें वीडियो)

Huge Fire broke at linking road near Mitron/TAP Bldg Bandra.. People travelling that side be careful..#Mumbai#bandra #Mumbainews pic.twitter.com/KRp8ll8vRG

— Crime Master Gogo (PARODY) 🇮🇳 (@vipul2777) April 29, 2025