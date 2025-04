Man Harasses Woman: मुंबई के बांद्रा सिग्नल पर शर्टलेस शख्स ने महिला पर की अभद्र टिप्पणी, जांघ पकड़ी और ऑटो के सामने थूका (देखें वीडियो)

मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली एक चौंकाने वाली घटना में नशे में धुत एक शर्टलेस व्यक्ति ने एक महिला यात्री को ऑटोरिक्शा में घर वापस जाते समय परेशान किया. यह घटना शनिवार शाम करीब 7 बजे हुई, जब उसकी गाड़ी बांद्रा में एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी. यह व्यक्ति खाना मांगने के लिए उसके ऑटो के पास गया, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया. बाद में वह नाटकीय हो गया. महिला ने शहर की सड़क पर उसके द्वारा किए गए हंगामे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और इसे एक्स पर पोस्ट किया, जिससे मुंबई पुलिस का ध्यान आकर्षित हुआ. दृश्यों में उसे फुटपाथ पर चलते हुए उस पर चिल्लाते और थूकते हुए दिखाया गया. यह भी पढ़ें: Thailand: नशे में धुत पर्यटक ने स्टाफ सदस्य के सिर पर बीयर उड़ेली और पटाया बार डांसर से किया मिसबिहेव, देखें वायरल वीडियो

क्लिप को ऑनलाइन साझा करते हुए, महिला ने उल्लेख किया कि उसने सिग्नल पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया. एक्स पोस्ट के अनुसार, 'नशे में आदमी ने उसकी जांघ पकड़ ली और उसकी छोटी ड्रेस पर टिप्पणी की, यह सुझाव देते हुए कि ऐसे कपड़े उसे परेशान करने का कारण हैं. रविवार की सुबह महिला ने एक्स पर वीडियो को सिर्फ़ अपने फ़ॉलोअर्स तक ही सीमित कर दिया. हालांकि, मुंबई के कई अन्य सोशल मीडिया पेज और साथी नेटिज़न्स ने इस घटना की निंदा करने के लिए क्लिप को ऑनलाइन प्रसारित किया.

"एक शराबी/भिखारी अचानक मेरे ऑटो के पास आता है और मुझसे खाना मांगता है, जिसे मैं अनदेखा कर देती हूं. अचानक, वह अपना हाथ ऑटो में डालता है और मेरी जांघ पकड़ता है और कहता है "खाने दे ना" वह मुझ पर चिल्लाने लगा, और कहने लगा "अगर तुम्हें छुआ नहीं जाना है तो पूरे कपड़े पहनो, यह भारत है, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकता हूं", महिला ने एक्स पर अपनी आपबीती बताते हुए लिखा.

छोटे वीडियो में, आदमी सड़क पर थूकने से पहले चिल्लाता हुआ सुनाई दे रहा था, "...मुझे, मुझे ऐसा नहीं छुआ" जब सिग्नल हरा हो गया और ऑटो चल पड़ा, तब भी महिला को डर था कि कहीं वह उसका पीछा न करे या फिर कोई और सीन बनाने के लिए वाहन में कूद न जाए. "शुक्र है कि सिग्नल हरा हो गया, मैं इस बात से बहुत डरी हुई थी कि यह आदमी या तो मेरे ऑटो में कूद जाएगा, या मेरे पीछे घर तक आ जाएगा", उसने पोस्ट किया.

जब वीडियो ऑनलाइन सामने आया, तो एक्स यूज़र्स ने मुंबई पुलिस से मामले की जांच करने का आग्रह किया.

.@archivesbygargi We have followed you. Please share your contact details in DM.

— मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 20, 2025