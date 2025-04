Thailand: नशे में धुत पर्यटक ने स्टाफ सदस्य के सिर पर बीयर उड़ेली और पटाया बार डांसर से किया मिसबिहेव, देखें वायरल वीडियो

Thailand: थाईलैंड के पटाया में एक बार के बाहर एक शर्टलेस पर्यटक ने शराब के नशे में हंगामा मचा दिया. उसने महिलाओं के सामने यौन उत्तेजक हरकतें कीं और एक कर्मचारी के सिर पर बीयर उड़ेल दी. यह नाटकीय दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. घटना का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है और वायरल हो गया है. वीडियो में शराब के नशे में धुत व्यक्ति को फेमस बार की सड़कों पर घूमते और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया गया है. कथित तौर पर उसे एक महिला कर्मचारी को परेशान करने और एक बाउंसर के सिर पर बीयर डालने के लिए बार से बाहर निकाल दिया गया था. युवक ने अपना शर्ट उतार दिया और बार में हंगामा मचाया. यह भी पढ़ें: बीच सड़क पर आपस में भिड़ गई दो नेपाली लड़कियां, दोनों के बीच जमकर चले लात-घूसे और फिर... (Watch Viral Video)

फुटेज में टॉपलेस पर्यटक उछल-कूद करते हुए और लड़ाई के लिए तैयार दिखाई दे रहा था. उसे बाउंसरों ने पीटा और जमीन पर गिरा दिया. उसे मुए थाई बॉक्सिंग में प्रशिक्षित बाउंसर ने एक ही मुक्का मारकर गिरा दिया. हालांकि, पर्यटक के दोस्तों ने उसका बचाव करने की कोशिश की. निक रिजाल नामक एक प्रत्यक्षदर्शी ने समाचार रिपोर्टों में कहा, "वह व्यक्ति बार में मौजूद लड़कियों में से एक को परेशान कर रहा था. फिर वह परेशान करने लगा. बाउंसर ने कहा पर्यटक को उसकी गलती की सजा मिलनी ही थी और उसे वही मिला जिसका वह हकदार था".नाटकीय झगड़ा आखिरकार खत्म हो गया और अज्ञात व्यक्ति अपमानित होकर अपने लॉज में वापस चला गया.

Pattaya bar temporarily closed after tourists assault staff, spark brawl

A bar in Pattaya has shut down temporarily following a widely shared video showing a violent altercation between foreign tourists and Thai nationals.

The incident, which took place on Tuesday, sparked… pic.twitter.com/maNPWQu4nT

