प्रयागराज, 3 फरवरी: पवित्र स्नान के बाद यूक्रेन के एक श्रद्धालु ने कहा, "मैं अद्भुत और धन्य महसूस कर रहा हूं. यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है. यह मेरा दूसरा महाकुंभ है. अद्भुत अनुभव..." आज कुभ में अमृत स्नान शुरू हो चुका है. महाकुंभ मेले में बसंत पंचमी के अवसर पर सोमवार को एक और ‘अमृत स्नान’ हो रहा है, जो पिछले प्रमुख स्नान दिवस पर हुई घातक भगदड़ के बाद पहला पवित्र स्नान अनुष्ठान है जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए थे. ‘घटना-मुक्त’ ‘अमृत स्नान’ सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रबंध और प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, जिसमें मेला अधिकारी और अखाड़े संगम नोज पर आध्यात्मिक संप्रदायों के डुबकी लगाने के क्रम पर निर्णय ले रहे हैं, जहां पिछले सप्ताह घातक भीड़ की टक्कर हुई थी. यह भी पढ़ें: Mahakumbh 2025: महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान! नागा साधुओं समेत सभी अखाड़े संगम में लगा रहे पवित्र डुबकी

#WATCH | #MahaKumbhMela2025 | Prayagraj: After taking a holy dip, a devotee from Ukraine says, "I am feeling amazing and blessed. This is the happiest day of my life. This is my second Maha Kumbh. Amazing experience..." pic.twitter.com/p1NGjy9eYC

— ANI (@ANI) February 3, 2025