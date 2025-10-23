प्रयागराज, 23 अक्टूबर: प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिनदहाड़े एक दिल दहला देनेवाली घटना हुई. जहां बीच सड़क पर दो लोगों ने रोडवेज ड्राईवर की हत्या कर दी. यह घटना वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फूटेज में देखा जा सकता है रवेंद्र कुमार पर दो लोगों ने ईंटों और पत्थरों से हमला किया. पीड़ित हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक ईंट सिर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. यह घटना 21 अक्टूबर के दोपहर की है. हमले के बाद इलाके में तनाव फैल गया. भड़के स्थानीय लोगों ने जीती रोड पर जाम लगाया, वाहनों में तोड़फोड़ की और प्रशासन पर देरी से कार्रवाई का आरोप लगाते हुए त्वरित पुलिस हस्तक्षेप की मांग की. पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है. जांच जारी है. यह भी पढ़ें: Viral Video: लखनऊ के एक मंदिर परिसर में दलित बुजुर्ग के साथ मारपीट, जबरन पेशाब चाटने को किया मजबूर

प्रयागराज के धूमनगंज में ईंटों से हमला कर रोडवेज ड्राइवर की हत्या

Daylight murder in Prayagraj (UP). A massive brick to the head during a "Gureilla war" on the road claimed life of Ravendra Kumar alias Munnu, a contractual roadways driver. pic.twitter.com/wIQfPMN2FR — Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 22, 2025

