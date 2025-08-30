PM Modi Zelensky Talks: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia–Ukraine War) की वर्तमान स्थिति और उसके मानवीय पहलुओं पर विचार साझा किए. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत युद्ध को समाप्त करने और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के हर प्रयास का समर्थन करता है. पीएम मोदी ने जेलेंस्की को आश्वासन दिया कि भारत की प्राथमिकता हमेशा मानवता और वैश्विक शांति है. उन्होंने कहा कि भारत सभी देशों के साथ मिलकर संघर्ष के समाधान और मानवीय संकट को कम करने में योगदान देता रहेगा.
बता दें, पीएम मोदी शनिवार को ही चीन के तियानजिन शहर (Tianjin City) पहुंचे हैं, जहां वे रविवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन समिट (SCO Summit 2025) में भाग लेंगे.
पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की फोन पर बातचीत
Thank President Zelenskyy for his phone call today. We exchanged views on the ongoing conflict, its humanitarian aspect, and efforts to restore peace and stability. India extends full support to all efforts in this direction. @ZelenskyyUa
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 'एक्स' पर दी जानकारी
I spoke with Prime Minister of India @NarendraModi.
I informed about the talks with President Trump in Washington with the participation of European leaders. It was a productive and important conversation, a shared vision among partners on how to achieve real peace. Ukraine… pic.twitter.com/fINVbncnlR
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025
जेलेंस्की का रूस पर तीखा हमला
There were two large-scale attacks by Russia this week—absolutely brazen actions, through which Russia is demonstrating that without pressure from the world, there will be no end to the war. And these are all clear signals to the United States, to Europe, and to the leaders who… pic.twitter.com/SVPUfNqxMB
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025
जेलेंस्की का रूस पर बड़ा प्रहार
हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करने के कुछ ही देर बाद, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelensky) ने रूस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने 'X' पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इस हफ्ते रूस ने दो बड़े हमले किए हैं, जो पूरी तरह से बेशर्मी भरे कदम हैं. जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस यह साबित करना चाहता है कि वैश्विक दबाव के बिना युद्ध समाप्त नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि यह संदेश अमेरिका, यूरोप और उन नेताओं के लिए है, जो इन दिनों चीन में राष्ट्रपति (President in China) पुतिन से मिल रहे हैं. जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि इन बैठकों में युद्धविराम की जरूरत जरूर उठाई जाएगी.
'दुनिया का दबाव ही रोक सकता है युद्ध'
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पुतिन पर नेताओं को गुमराह करने और उन्हें अपने खेमे में खींचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अब ज़रूरी है कि पूरी दुनिया मिलकर रूस पर दबाव बनाए ताकि यह युद्ध समाप्त हो सके.
