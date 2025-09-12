Kolkata Fatafat Result Today, September 12, 2025: कोलकाता फटाफट लॉटरी के पहले राउंड का परिणाम जारी हो चुका है. सट्टा मटका जैसे इस खेल में, दिन भर में कुल 8 खेल (राउंड) खेले जाते हैं. पहला खेल (Satta Matka) सुबह 10:03 बजे और आखिरी खेल रात 8:33 बजे होता है. खिलाड़ी आधिकारिक वेबसाइट kolkataff.com और kolkataff.in पर जाकर लाइव परिणाम और विजेता संख्याएं देख सकते हैं. यह खेल पूरी तरह से कोलकाता शहर तक ही सीमित है और इसमें भाग लेने के लिए प्रतिभागियों का वहां उपस्थित होना अनिवार्य है.

हर 90 मिनट में एक नया परिणाम जारी किया जाता है और इसीलिए इसे फटाफट कहा जाता है. आज के परिणाम चार्ट और विजेता संख्याओं की जानकारी के लिए अपडेटेड पोर्टल से जुड़े रहें.

ये भी पढें: Dpboss Kalyan Satta Matka: सट्टा मटका में जोड़ी क्या होती है? यहां समझें

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 788 Kolkata FF 3

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)