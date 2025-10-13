Karnal Karva Chauth Accident: पंजाब (Punjab) के करनाल से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां करवा चौथ की खुशियां मातम में बदल गईं. दरअसल, करनाल में एक महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए दोस्तों और परिवार के साथ करवा चौथ मना रही थी. नाचते-नाचते वह अचानक बेहोश हो गई और गिर पड़ी. पहले तो लोगों ने सोचा कि यह कोई शरारत है, लेकिन जब वह नहीं उठी, तो सभी घबरा गए. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, महिला को दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा था.
इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. जो त्योहार एक खुशियों भरा होना चाहिए था, वह एक परिवार के लिए हमेशा के लिए गम में बदल गया.
करवा चौथ सेलिब्रेशन बना मातम
पंजाब के करनाल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पति की लंबी उम्र की कामना करते-करते एक पत्नी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. मौत तब आई जब सभी करवा चौथ सेलिब्रेशन के दौरान डांस कर रहे थे! #Punjab #KarwaChauth2025 #ViralVideo #ABPNews pic.twitter.com/ILEsLGg3sn
