हाल ही में तेलंगाना राज्य ने अपना पहला सफल आंत प्रत्यारोपण दर्ज किया, जो हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में किया गया था. एक्स पर समाचार साझा करने वाले एक पत्रकार ने कहा कि एक 40 वर्षीय व्यक्ति को शॉर्ट गट सिंड्रोम के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसे कुल पैरेंट्रल पोषण (टीपीएन) सहायता की आवश्यकता थी. पता चला है कि रोगी को बार-बार केंद्रीय रेखा संक्रमण (Recurrent Central line) और प्रमुख केंद्रीय नसों के व्यापक घनास्त्रता (Extensive Thrombosis of Major Central Veins) का इतिहास था. यह भी पढ़ें: Pig Kidney Transplanted into Humans: इंसान में ट्रांसप्लांट हुई सुअर की किडनी, अमेरिकी डॉक्टरों ने रच दिया इतिहास

रोगी के इतिहास के अनुसार, उस व्यक्ति को बड़े पैमाने पर आंतों के गैंग्रीन के कारण छोटी आंत और दाएं बृहदान्त्र (colon Resection) का व्यापक उच्छेदन करना पड़ा था, जो तीव्र श्रेष्ठ मेसेंटेरिक धमनी (एसएमए) अवरोध के कारण हुआ था. परीक्षणों के दौरान, डॉक्टरों को पता चला कि डुओडेनोजेजुनल (Duodenojejunal) (डीजे) फ्लेक्सचर से शुरू होने वाले समीपस्थ जेजुनम ​​का केवल 30 सेमी हिस्सा ही बरकरार था. 19 अप्रैल को उस्मानिया जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने तेलंगाना में अपनी तरह का पहला सफल कैडेवरिक छोटी आंत का प्रत्यारोपण किया. प्रत्यारोपण के बाद, सातवें दिन रोगी पर एक प्रोटोकॉल एंडोस्कोपी की गई. एंडोस्कोपी से पता चला कि प्रत्यारोपित आंत में स्वस्थ, गुलाबी म्यूकोसा है.

First Successful Intestine Transplant in Telangana at Osmania General Hospital

A 40-year-old male patient was admitted to Osmania General Hospital (OGH) with short gut syndrome, requiring total parenteral nutrition (TPN) support. He had a history of recurrent central line… pic.twitter.com/MUIAZ9UqiK

