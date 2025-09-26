Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: आज शाम 8 बजे नागालैंड स्टेट लॉटरी का लाइव ड्रा आयोजित किया जाएगा. इस दौरान Dear Seagull Friday लॉटरी संवाद (26 सितंबर 2025) के परिणाम घोषित किए जाएंगे. लॉटरी के टिकट धारक सीधे ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से विजेताओं की सूची देख सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं.

भारत में कानूनी लॉटरी केवल कुछ राज्यों में ही उपलब्ध हैं, जिनमें नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, मिज़ोरम, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम शामिल हैं. इन सभी लॉटरी में बम्पर इनाम 1 करोड़ रुपये का होता है. टिकट धारक लाइव ड्रा देखकर तुरंत अपने परिणाम जान सकते हैं.

Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM:

