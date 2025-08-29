Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: 29 अगस्त 2025 को नागालैंड Dear Seagull Friday फ्राइडे लॉटरी सांबाद का रिजल्ट आज शाम 8 बजे घोषित कर दिया गया है. जिन प्रतिभागियों ने इस हफ्ते के लॉटरी टिकट खरीदे हैं, वे अब लाइव रिजल्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस्मत ने किसका साथ दिया. भारत के जिन राज्यों में कानूनी रूप से लॉटरी की अनुमति है उनमें नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम शामिल हैं. इन सभी राज्यों में लॉटरी में पहला इनाम 1 करोड़ का होता है. अगर आपने भी डियर सीगल फ्राइडे लॉटरी टिकट खरीदा है, तो तुरंत परिणाम देखें और जानें कि क्या आपकी किस्मत ने आपको करोड़पति बना दिया है.

Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)