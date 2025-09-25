Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड राज्य लॉटरी के Dear Sandpiper Thursday साप्ताहिक लॉटरी का रिजल्ट आज, 25 सितंबर 2025 को शाम 8 बजे घोषित कर दिया गया है. जिन प्रतिभागियों ने इस लॉटरी के टिकट खरीदे हैं, वे अब ऑनलाइन विजेताओं की सूची और विनिंग नंबर देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी रिजल्ट की घोषणा की गई. डियर सैंडपाइपर के अलावा नागालैंड स्टेट लॉटरी डियर पेलिकन, डियर गूज, डियर इंडस, डियर टूकेन और डियर द्वारका जैसी अन्य लोकप्रिय लॉटरी भी आयोजित करती है. अगर आपने टिकट खरीदा है, तो अपना टिकट नंबर तुरंत चेक करें. कहीं आज की किस्मत आपका साथ दे रही हो!

