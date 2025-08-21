Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड स्टेट लॉटरी का Dear Sandpiper Thursday लॉटरी सांबाद रिजल्ट आज 21 अगस्त 2025 को शाम 8 बजे जारी किया गया. यह ऑफलाइन पेपर लॉटरी नागालैंड स्टेट लॉटरी विभाग के अंतर्गत संचालित होती है. इस लॉटरी में प्रतिभागियों के लिए बड़े पुरस्कार जीतने का मौका रहता है, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये का है. नतीजों का बेसब्री से इंतजार करने वाले प्रतिभागी आज शाम ऑनलाइन लिस्ट में अपने टिकट नंबर देख सकते हैं. भारत में लॉटरी केवल 13 राज्यों में वैध है, जिनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं. आज शाम का लाइव ड्रॉ उन सभी लोगों के लिए खास है जो किस्मत आजमाने की उम्मीद से टिकट खरीदते हैं. अब देखना होगा कि किसके हाथ लगती है करोड़पति बनने की चाभी.

Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)