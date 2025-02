Hitesh Mehta Arrest: मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर (GM) हितेश मेहता को ₹122 करोड़ के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के अनुसार, बैंक के फंड्स में भारी गड़बड़ी की गई थी, जिसकी जांच के दौरान मेहता की संलिप्तता सामने आई. अब EOW फंड्स के ट्रेल को ट्रेस कर रही है और बैंक के अन्य अधिकारियों पर भी नजर रखी जा रही है. हितेश मेहता को कल अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उनकी रिमांड पर फैसला होगा. घोटाले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है और जल्द ही अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.

#BREAKING Economic Offenses Wing (EOW) has arrested Hitesh Mehta, former GM of New India Co-operative Bank, in a ₹122 crore embezzlement case. He will be produced in court tomorrow as EOW investigates the funds trail, with other bank officials also under scrutiny pic.twitter.com/wIaGQLIdKm

