Pakistan Earthquake: पाकिस्तान में सोमवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है. यह झटका दोपहर 1 बजकर 26 मिनट पर आया. भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में 29.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 67.26 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था. जमीन के भीतर इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई गई है. हालांकि अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन झटकों के बाद लोगों में दहशत का माहौल है. कई लोग घरों से बाहर निकल आए. स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर है.

पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में बार-बार भूकंप के झटके आना चिंता का विषय बनता जा रहा है. वैज्ञानिकों ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है.

