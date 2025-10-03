Siddharthnagar Current Accident: यूपी के सिद्धार्थनगर (Siddharthnagar News) में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां लोटन इलाके में डीजे लगा एक पिकअप ट्रक 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया. हादसे में छोटे बच्चों समेत नौ लोग झुलस गए. खबरों के मुताबिक, पिकअप ट्रक ठोठरी चौक (Thothri Chowk) से गुजर रहा था और अचानक ओवरहेड तार से टकरा गया. करंट फैलते ही वाहन में सवार बच्चे और युवक चीखने-चिल्लाने लगे. आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. उन्हें पहले लोटन केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र (Lotan CHC) में भर्ती कराया गया, फिर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

डॉक्टरों ने बताया कि घायलों के हाथ, पैर और पीठ पर जलन हुई है. सभी का इलाज चल रहा है. पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है.

सिद्धार्थनगर में हाईटेंशन वायर के संपर्क में आया पिकअप

सिद्धार्थनगर। जिले के लोटन कोतवाली क्षेत्र स्थित ठोठरी बाजार में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही एक पिकअप गाड़ी में 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार छू जाने से बड़ा हादसा हो गया। करंट उतरने से पिकअप पर सवार 9 बच्चे उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। pic.twitter.com/aZH182BOee — Voice of News 24 (@VOfnews24) October 2, 2025

