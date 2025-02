Delhi NCR School Bomb Threats: दिल्ली- एनसीआर के स्कूलों को बम की धमकी. धमकी मिलने के बाद सभी स्कूलों में हड़कंप के बीच तल्शी अभियान शुरू हैं. फिलहाल मौके पर पुलिस के साथ ही खोजी कुत्तों की टीम मौजूद हैं और स्कूल के तलाशी ली जा रही है. बताना चाहेंगे कि यह पहली बार नहीं हैं. जब दिल्ली या फिर एनसीआर के स्कूलों को बम की धमकी मिली हो.

Delhi NCR Schools have received another bomb scare.

Schools from Delhi and Noida have received a fresh threat message. SoP is being followed. Investigation started

