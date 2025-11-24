Delhi Protest: दिल्ली-NCR की खराब हवा को लेकर हुए प्रदर्शन में बड़ा एक्शन देखने को मिला. इंडिया गेट के पास 23 नवंबर को एयर पॉल्यूशन के खिलाफ जुटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाया, लेकिन इस दौरान हंगामा बढ़ गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया, रोड जाम किया और सरकारी काम में रुकावट डाली. पुलिस ने FIR दर्ज कर संबंधित धाराएं लगा दी हैं.

पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को बार-बार जगह खाली करने को कहा गया था. अधिकारियों ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में प्रदर्शन की तय जगह जंतर-मंतर है, इंडिया गेट नहीं. बढ़ते प्रदूषण के बीच हुए इस विरोध को लेकर अब मामले की जांच जारी है.

