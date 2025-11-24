Delhi Protest: दिल्ली-NCR की खराब हवा को लेकर हुए प्रदर्शन में बड़ा एक्शन देखने को मिला. इंडिया गेट के पास 23 नवंबर को एयर पॉल्यूशन के खिलाफ जुटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाया, लेकिन इस दौरान हंगामा बढ़ गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया, रोड जाम किया और सरकारी काम में रुकावट डाली. पुलिस ने FIR दर्ज कर संबंधित धाराएं लगा दी हैं.

पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को बार-बार जगह खाली करने को कहा गया था. अधिकारियों ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में प्रदर्शन की तय जगह जंतर-मंतर है, इंडिया गेट नहीं. बढ़ते प्रदूषण के बीच हुए इस विरोध को लेकर अब मामले की जांच जारी है.

ये भी पढें: Delhi NCR AQI: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI; नोएडा और गाज़ियाबाद में हालात बेहद खराब

दिल्ली पुलिस पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप में 15 से ज़्यादा लोग अरेस्ट

#UPDATE | Delhi Police registered an FIR and arrested more than 15 people for using chilli spray on Police personnel, obstructing official work and blocking the road. Relevant sections invoked in the FIR: Delhi Police. This happened during the protest at India Gate yesterday. https://t.co/D6OimsYwj5 — ANI (@ANI) November 24, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)