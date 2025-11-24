Delhi NCR AQI: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI; नोएडा और गाज़ियाबाद में हालात बेहद खराब

Delhi AQI Today (Photo- ANI)

Delhi NCR AQI: दिल्ली में हवा का संकट एक बार फिर गहरा गया है. 24 नवंबर की सुबह राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 397 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी के बिल्कुल करीब माना जाता है. शहर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 20 ने अत्यधिक प्रदूषण दर्ज किया. वहीं नोएडा की हालत इससे भी खराब दिखी, जहां AQI 413 पहुंच गया.

दिल्ली- NCR में जहरीली हुई हवा

देश की राजधानी के कई हिस्सों में हालात बेहद चिंताजनक रहे. सुबह 7 बजे जहांगीरपुरी का AQI 455 दर्ज हुआ, जो सीधे गंभीर श्रेणी में आता है. रोहिणी (458), DTU (444), आनंद विहार (442), बवाना (439), अशोक विहार (436), बुराड़ी (433), अलीपुर (412), ITO (409) और द्वारका (401) जैसे इलाकों में भी हवा बेहद खतरनाक स्तर पर रही. इसका मतलब यह है कि राजधानी के बड़े हिस्से में सांस लेना भी जोखिम भरा हो गया है.

नोएडा में एयर क्वालिटी 396 रही, जबकि ग्रेटर नोएडा में AQI 399 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है और गंभीर स्तर के बेहद करीब है. गाज़ियाबाद ने तो 432 का AQI दर्ज कर दिया, जो सीधा गंभीर श्रेणी में आता है.

गुरुग्राम-फरीदाबाद में थोड़ी राहत

दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में हालात कुछ बेहतर रहे. गुरुग्राम का AQI 291 और फरीदाबाद का 239 दर्ज हुआ, जो खराब श्रेणी में तो है लेकिन बाकी NCR के मुकाबले अपेक्षाकृत कम जहरीला है. कुल मिलाकर पूरे NCR में प्रदूषण रविवार की तुलना में और बढ़ गया.

इंडिया गेट पर हवा को लेकर प्रदर्शन

प्रदूषण के बढ़ते खतरे के बीच इंडिया गेट पर युवाओं के एक समूह ने प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन उस समय तनावपूर्ण हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया. हटाए जाने के दौरान कथित तौर पर कुछ लोगों ने पुलिस पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल भी किया.

प्रदर्शन आयोजित करने वाले "दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर क्लीन एयर" ने कहा कि लगातार बिगड़ती हवा लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा है और सरकारें असली वजहों पर ध्यान नहीं दे रहीं.