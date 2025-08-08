उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आज, 8 अगस्त को भारी बारिश के बीच एक चलती बस पर अचानक एक बड़ा पेड़ गिर जाने से एक दुखद हादसा हुआ. सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना में ड्राइवर को वाहन पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वह दुर्घटना को टाल नहीं पाया. इस हादसे में ड्राइवर और चार शिक्षिकाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई. कई यात्री बस के अंदर फंसे हुए हैं और बचाव दल उन्हें निकालने के लिए अथक प्रयास कर रहा है. माना जा रहा है कि भारी बारिश के कारण पेड़ कमज़ोर हो गया था, जिससे वह अप्रत्याशित रूप से गिर गया. यह भी पढ़ें: Cloudburst in Uttarkashi: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही, सीएम धामी बोले; रेस्क्यू जारी (Watch Video)

बाराबंकी में बस पर गिरा भारी पेड़

यूपी के बाराबंकी ने आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यह हादसा तब हुआ, जब चलती बस पर एक भारी भरकम पेड़ गिर पड़ा. ये उस घटना का वीडियो है. इस हादसे में चालक व 4 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई. जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चालक ने बस रोकने की पूरी कोशिश की. लेकिन हादसा… pic.twitter.com/XrUws7tav5 — Priya singh (@priyarajputlive) August 8, 2025

बस पर पेड़ गिरने से हादसा

उत्तर प्रदेश – जिला बाराबंकी में रोडवेज बस पर तेज बारिश के चलते पेड़ गिर गया। हादसे में 4 महिला टीचर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। कई यात्री अभी फंसे हैं। बचाव–राहत कार्य जारी है। pic.twitter.com/m1fKc4hYdR — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) August 8, 2025

