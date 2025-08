Cloudburst in Uttarkashi: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही, सीएम धामी बोले; रेस्क्यू जारी (Watch Video)

उत्तरकाशी, 5 अगस्त : उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में मंगलवार को बादल फटने की घटना से भारी तबाही मची है. इस घटना के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.

जानकारी के अनुसार, हर्षिल के पास स्थित धराली इलाके में मंगलवार सुबह बादल फट गया. इस घटना में एक गांव बह गया और कई निवासी कथित तौर पर लापता हो गए हैं. अचानक जल स्तर बढ़ने के बाद स्थानीय बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस, अग्निशमन विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), और भारतीय सेना ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कोढ़ा की सियासी पिच, कौन जीतेगा 2025 का रण?

#BreakingNews | Village washed away, several feared missing after a major cloudburst struck Dharali area near Harsil in Uttarakhand's Uttarkashi#Uttarkashi #Uttarakhand #UttarakhandNews #CloudBurst #Harsil pic.twitter.com/ne6JNzXa5Q

— DD News (@DDNewslive) August 5, 2025