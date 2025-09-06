Baghpat Shocker: यूपी के बागपत जिले से एक हैरान कर देने वाला खबर आई है, जहां बड़ौत कोतवाली (Baraut Police Station) क्षेत्र के सुल्तानपुर हटाना गांव (Sultanpur Hatana Village) में पैकेट वाला दूध पीने से चार बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजन बच्चों को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन दो साल की दीपांशी की इलाज के दौरान मौत हो गई. बाकी तीन बच्चों को गंभीर हालत में मेरठ (Meerut News) के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिवार का कहना है कि दूध पास की एक किराने की दुकान से खरीदा गया था. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल पुलिस (Baghpat Police) और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है.

