VIDEO: बागपत में भारी बारिश के चलते हाईवे पर 2 फीट तक पानी जमा, जलभराव के बीच मंत्री KP मलिक और उनके काफिले को उसी रास्ते से गुजरना पड़ा

Heavy Rain In Baghpat: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रविवार, 31 अगस्त 2025 को हुई भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बारिश के कारण लगभग 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे कई वाहन बंद हो गए और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ इसी जलभराव के बीच योगी सरकार के राज्य मंत्री और बड़ौत विधानसभा सीट से विधायक केपी मलिक का काफिला भी फंस गया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आम वाहनों की तरह मंत्री केपी मलिक (Minister KP Malik) की गाड़ी भी अपने काफिले के साथ पानी से होकर गुजर रही है.

सड़कों पर जलजमाव

भारी बारिश के चलते बागपत जिले की कई सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पानी भरने के कारण कई वाहन बीच सड़क पर ही बंद हो गए, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई. यह भी पढ़े: UP Weather Forecast: यूपी में भारी बारिश के लिए IMD ने जारी किया ‘रेड अलर्ट’, यहां देखें मौसम का हाल

बागपत में भारी बारिश

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने बागपत सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वही जिला प्रशासन ने जलभराव से निपटने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं. प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही .