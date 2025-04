Ayodhya Ram Mandir Bomb Threat: अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें मंदिर को उड़ाने की बात कही गई है. इस ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और मंदिर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है. पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि ये ईमेल किसने और कहां से भेजा.

ध्यान देने वाली बात है कि राम मंदिर निर्माण के बाद से ही उसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. अब धमकी के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है.

Ayodhya, Uttar Pradesh: A threat to the Ram temple was expressed through an email sent to the Ram Mandir Trust. As a result, an alert has been issued regarding the security of the temple. The police and Intelligence department are currently investigating the matter. pic.twitter.com/EFr8gZwD6Z

