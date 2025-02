बिहार के यूट्यूबर अंकित कुमार ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. पता चला है कि अंकित, जो रील के लिए लड़की की ड्रेस पहनता था, ने अपनी माँ के साथ तीखी बहस के बाद अपनी जान दे दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंकित कुमार ने लड़की की पोशाक पहनकर रील बनाई और हजारों फॉलोअर्स हासिल किए. वह इंस्टाग्राम पर रानी कुमारी के नाम से जाना जाता था और उसके 3,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे. बताया जाता है कि कुमार की मां ने उसके इस कृत्य को अस्वीकार कर दिया और उसे अक्सर डांटा. कहा जाता है कि तीखी बहस के बाद उसने आत्महत्या कर ली. अपनी जान लेने से दो घंटे पहले, अंकित कुमार उर्फ ​​रानी कुमारी ने एक रील साझा की, जिसमें वह खुश दिखाई दे रहा था और उसने चमकीले रंगों के कपड़े पहने थे. यह भी पढ़ें: थाईलैंड की जेल में बंद हैदराबाद के युवक के परिजनों ने विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार

Young YouTuber Who Dressed as a Girl for Reels Dies by Suicide

▶️ Ankit Kumar created reels dressed as a girl, gaining thousands of followers.

▶️ His mother disapproved and frequently scolded him.

▶️ After a heated argument, he ended his life.

▶️ Just two hours before his… pic.twitter.com/HHtahNKh0a

