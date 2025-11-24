उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के इटावा (Etawah) से एक डरावना CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज़ रफ़्तार प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर वैदपुरा स्थित इटावा–मैनपुरी रोड पर मदर डेयरी आउटलेट की दीवार से ज़ोरदार टक्कर मारती दिख रही है. यह हादसा रविवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जब 30 से अधिक यात्रियों को ले जा रही बस ड्राइवर के कंट्रोल खोने के बाद सीधे डेयरी आउटलेट के गेट से जा भिड़ी. रिपोर्ट्स के अनुसार, बस के आगे चल रही स्विफ्ट डिज़ायर कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए. कार के अचानक रुकने से तेज़ी से आ रही बस का संतुलन बिगड़ गया और वह मुड़ते हुए सीधे मदर डेयरी के गेट की ओर जा धसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. यह भी पढ़ें: Chhatarpur Shocker: नाबालिग का चुपके से बनाया वीडियो, फिर किया ब्लैकमेल, युवक को पकड़कर लोगों ने पीटा, पुलिस के हवाले किया: VIDEO
CCTV फुटेज में साफ़ दिखता है कि कार से बचने के प्रयास में बस ने अचानक मोड़ लिया, लेकिन गति तेज़ होने के कारण वह बेकाबू हो गई और आउटलेट से जा टकराई। इसी दौरान दुकान के बाहर साइकिल खड़ा कर रहा एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बाल-बाल बच गया—टक्कर से कुछ क्षण पहले उसने अपनी साइकिल एक तरफ फेंककर भाग लिया और बड़ी दुर्घटना से बच गया.
यूपी के इटावा में बेकाबू बस के दीवार से टकराने के बाद 30 घायल
यूपी -
जिला इटावा में प्राइवेट बस बेकाबू होकर मदर डेयरी की दीवार से टकराई। 2 सिक्योरिटी गार्ड और 33 यात्री घायल हुए।
साइकिल वाला : 'इसे कहते हैं मौत को छूकर टक से वापस आना' pic.twitter.com/9BtBfymaYv
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 24, 2025
हादसे में करीब दो दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि कार का अचानक ब्रेक लगाना और बस की तेज़ रफ़्तार हादसे की मुख्य वजहें थीं.
