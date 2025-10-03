Meerut Live Murder: उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut Crime News) का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जमीन पर पड़े एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिख रहा है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी जमीन पर पड़े एक व्यक्ति पर पिस्तौल से लगातार फायरिंग (Meerut Firing Video) कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह सनसनीखेज घटना लोहिया नगर इलाके की है. वीडियो सामने आने के बाद मेरठ पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गोलियां हत्या से पहले या बाद में चलाई गईं.
पुलिस (Meerut Police) आरोपियों की पहचान और घटना के पीछे के मकसद की भी जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही मामले को सुलझा लेंगे.
मेरठ लाइव मर्डर
मेरठ में युवक को मारी 3 गोलियां, बनाया हत्या का वीडियो, मचा हड़कंप!#meerutnews #meerutmurder #viral #reels #indiannews20 pic.twitter.com/FUANIElvKH
— Indian news 20 (@indian_news20) October 3, 2025
