Meerut Live Murder: उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut Crime News) का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जमीन पर पड़े एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिख रहा है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी जमीन पर पड़े एक व्यक्ति पर पिस्तौल से लगातार फायरिंग (Meerut Firing Video) कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह सनसनीखेज घटना लोहिया नगर इलाके की है. वीडियो सामने आने के बाद मेरठ पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गोलियां हत्या से पहले या बाद में चलाई गईं.

पुलिस (Meerut Police) आरोपियों की पहचान और घटना के पीछे के मकसद की भी जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही मामले को सुलझा लेंगे.

ये भी पढें: BJP Worker Shot Dead: मेरठ में भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, हमले के बाद फरार हुए बदमाश

मेरठ लाइव मर्डर

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)