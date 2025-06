Massive Fire Breaks Out on 'Anupamaa' Set: मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्मसिटी से एक बड़ी खबर सामने आई है. लोकप्रिय टीवी शो 'अनुपमा' के सेट पर आज अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर से धुएं का गुबार देखा जा सकता था. जानकारी के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई. अब तक किसी के घायल होने या जनहानि की खबर नहीं आई है, लेकिन सेट का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया है.

यह हादसा एक बार फिर फिल्मसिटी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. पहले भी कई बार अलग-अलग सेट्स पर आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार ये मामला सबसे चर्चित शो के सेट से जुड़ा है, इसलिए प्रशासन से लेकर इंडस्ट्री के लोग इस पर चिंता जता रहे हैं.

#Mumbai: #Fire breaks out on the set of TV show ‘#Anupamaa’ at #FilmCity, #Goregaon. Further details awaited.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/wXGIZslvEA

— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) June 23, 2025